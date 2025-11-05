Degen Express (DEGEX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.20% Prijswijziging (1D) -8.48% Prijswijziging (7D) -23.77% Prijswijziging (7D) -23.77%

Degen Express (DEGEX) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er DEGEX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DEGEX hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DEGEX met -0.20% veranderd in het afgelopen uur, -8.48% in de afgelopen 24 uur en -23.77% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Degen Express (DEGEX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 25.47K$ 25.47K $ 25.47K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 26.67K$ 26.67K $ 26.67K Circulerende voorraad 908.51M 908.51M 908.51M Totale voorraad 951,371,042.3602728 951,371,042.3602728 951,371,042.3602728

De huidige marktkapitalisatie van Degen Express is $ 25.47K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DEGEX is 908.51M, met een totale voorraad van 951371042.3602728. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 26.67K.