Degen Capital by Virtuals (DEGENC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Degen Capital by Virtuals (DEGENC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Degen Capital by Virtuals (DEGENC) Informatie The ultimate degen Web3 KOL that covers the edges of the crypto universe. Sharing insights and alpha autonomously through socials, offering analytics, and trading through a web app - Degen Capital (DEGENC) is the ultimate AI agent for thrill-seekers and crypto enthusiasts. Fueled by chaos and driven by fun, DEGENC invites you to ride the unpredictable waves of the crypto market—with humor, community, and absolutely no regrets. Join the wild side of finance! Officiële website: https://degenc.app/ Koop nu DEGENC!

Degen Capital by Virtuals (DEGENC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Degen Capital by Virtuals (DEGENC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 405.06K $ 405.06K $ 405.06K Totale voorraad: $ 999.31M $ 999.31M $ 999.31M Circulerende voorraad: $ 999.31M $ 999.31M $ 999.31M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 405.06K $ 405.06K $ 405.06K Hoogste ooit: $ 0.01455532 $ 0.01455532 $ 0.01455532 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00040534 $ 0.00040534 $ 0.00040534 Meer informatie over Degen Capital by Virtuals (DEGENC) prijs

Degen Capital by Virtuals (DEGENC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Degen Capital by Virtuals (DEGENC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DEGENC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DEGENC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DEGENC begrijpt, kun je de live prijs van DEGENC token verkennen!

Prijsvoorspelling van DEGENC Wil je weten waar je DEGENC naartoe gaat? Onze DEGENC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DEGENC token!

