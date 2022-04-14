Degen AI by Virtuals (DGENAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Degen AI by Virtuals (DGENAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Degen AI by Virtuals (DGENAI) Informatie DegenAI_0x is an AI-powered agent launched on the platform virtuals.io, which specializes in trading perpetual futures (perps) on Hyperliquid, aiming to leverage AI for automated and optimized trading strategies. It focuses on market analysis, risk management, and executing trades to capitalize on market volatility, emphasizing transparency by sharing performance data, while also engaging with a community through updates on trading activities and potential educational insights into its trading strategies. Officiële website: https://degenai.dev/ Koop nu DGENAI!

Degen AI by Virtuals (DGENAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Degen AI by Virtuals (DGENAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 306.26K $ 306.26K $ 306.26K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 437.51K $ 437.51K $ 437.51K Hoogste ooit: $ 0.00560809 $ 0.00560809 $ 0.00560809 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0004372 $ 0.0004372 $ 0.0004372 Meer informatie over Degen AI by Virtuals (DGENAI) prijs

Degen AI by Virtuals (DGENAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Degen AI by Virtuals (DGENAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DGENAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DGENAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DGENAI begrijpt, kun je de live prijs van DGENAI token verkennen!

