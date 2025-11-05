BeursDEX+
De live DegeCoin prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime $DEGE naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de $DEGE prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over $DEGE

$DEGE Prijsinformatie

Wat is $DEGE

$DEGE officiële website

$DEGE tokenomie

$DEGE Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

DegeCoin logo

DegeCoin Prijs ($DEGE)

Niet genoteerd

1 $DEGE naar USD live prijs:

$0.00038312
$0.00038312$0.00038312
+9.80%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
DegeCoin ($DEGE) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:00:40 (UTC+8)

DegeCoin ($DEGE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.064437
$ 0.064437$ 0.064437

$ 0
$ 0$ 0

+0.61%

+9.81%

+5.87%

+5.87%

DegeCoin ($DEGE) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er $DEGE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De $DEGE hoogste prijs aller tijden is $ 0.064437, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is $DEGE met +0.61% veranderd in het afgelopen uur, +9.81% in de afgelopen 24 uur en +5.87% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

DegeCoin ($DEGE) Marktinformatie

$ 377.88K
$ 377.88K$ 377.88K

--
----

$ 377.88K
$ 377.88K$ 377.88K

999.38M
999.38M 999.38M

999,379,561.313296
999,379,561.313296 999,379,561.313296

De huidige marktkapitalisatie van DegeCoin is $ 377.88K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van $DEGE is 999.38M, met een totale voorraad van 999379561.313296. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 377.88K.

DegeCoin ($DEGE) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van DegeCoin naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van DegeCoin naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van DegeCoin naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van DegeCoin naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+9.81%
30 dagen$ 0-34.25%
60 dagen$ 0-1.03%
90 dagen$ 0--

Wat is DegeCoin ($DEGE)?

With a mission to bring financial freedom to every American household, DEGE is rapidly becoming the most recognizable face of the DeFi revolution. This initiative is built on the core belief that financial empowerment should be accessible to all, not just a privileged few. By harnessing the power of decentralized finance, the project aims to create a more equitable system, offering tools and opportunities that bypass the restrictive and often costly nature of traditional banking.

DEGE is positioning itself at the forefront of this financial paradigm shift, striving to make complex concepts like decentralized exchanges and yield farming understandable and usable for the average person. The project's goal is to become synonymous with trust and innovation in the blockchain space, fostering a strong community-driven ecosystem where users have greater control over their assets. As it continues to grow, DEGE aims to be more than just a platform; it seeks to be a foundational element in the journey toward a truly decentralized and financially liberated future for individuals across the country.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

DegeCoin ($DEGE) hulpbron

Officiële website

DegeCoin Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal DegeCoin ($DEGE) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je DegeCoin ($DEGE) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor DegeCoin te bekijken.

Bekijk nu de DegeCoin prijsvoorspelling !

$DEGE naar lokale valuta's

DegeCoin ($DEGE) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van DegeCoin ($DEGE) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van $DEGE token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over DegeCoin ($DEGE)

Hoeveel is DegeCoin ($DEGE) vandaag waard?
De live $DEGE prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige $DEGE naar USD prijs?
De huidige prijs van $DEGE naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van DegeCoin?
De marktkapitalisatie van $DEGE is $ 377.88K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van $DEGE?
De circulerende voorraad van $DEGE is 999.38M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van $DEGE?
$DEGE bereikte een ATH-prijs van 0.064437 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van $DEGE?
$DEGE zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van $DEGE?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van $DEGE is -- USD.
Zal $DEGE dit jaar hoger gaan?
$DEGE kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de $DEGE prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:00:40 (UTC+8)

DegeCoin ($DEGE) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

