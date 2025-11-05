DegeCoin ($DEGE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.064437$ 0.064437 $ 0.064437 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.61% Prijswijziging (1D) +9.81% Prijswijziging (7D) +5.87% Prijswijziging (7D) +5.87%

DegeCoin ($DEGE) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er $DEGE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De $DEGE hoogste prijs aller tijden is $ 0.064437, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is $DEGE met +0.61% veranderd in het afgelopen uur, +9.81% in de afgelopen 24 uur en +5.87% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

DegeCoin ($DEGE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 377.88K$ 377.88K $ 377.88K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 377.88K$ 377.88K $ 377.88K Circulerende voorraad 999.38M 999.38M 999.38M Totale voorraad 999,379,561.313296 999,379,561.313296 999,379,561.313296

De huidige marktkapitalisatie van DegeCoin is $ 377.88K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van $DEGE is 999.38M, met een totale voorraad van 999379561.313296. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 377.88K.