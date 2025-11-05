Deflationary USD (DUSD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00145385$ 0.00145385 $ 0.00145385 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +6.08% Prijswijziging (1D) +35.96% Prijswijziging (7D) -3.55% Prijswijziging (7D) -3.55%

Deflationary USD (DUSD) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er DUSD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DUSD hoogste prijs aller tijden is $ 0.00145385, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DUSD met +6.08% veranderd in het afgelopen uur, +35.96% in de afgelopen 24 uur en -3.55% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Deflationary USD (DUSD) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 201.18K$ 201.18K $ 201.18K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 201.18K$ 201.18K $ 201.18K Circulerende voorraad 727.74M 727.74M 727.74M Totale voorraad 727,742,977.471482 727,742,977.471482 727,742,977.471482

De huidige marktkapitalisatie van Deflationary USD is $ 201.18K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DUSD is 727.74M, met een totale voorraad van 727742977.471482. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 201.18K.