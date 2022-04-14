Defina Finance (FINA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Defina Finance (FINA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Defina Finance (FINA) Informatie $FINA is BEP-20 governance and utility token for the Defina Metaverse ecosystem. There are multiple use cases for $FINA and it plays a very important role in both gaming and community governance. Utility: Game Currency: Buying Mystery Boxes to mint your own heroes. Buying and Selling Hero NFTs in the secondary marketplace. Purchasing in-game assets such as consumables (Breakthrough Potions, Rebirth Crystals, Stamina Potions). Enhancing heroes by using Rebirth and Resonance. Staking in the PVP Mining Pools to increase yield. Governance The Defina team is planning to adopt a governance system to allow Defina Finance to become a decentralized autonomous organization. $FINA will be the governance token for the community to do proposal votings. The Defina team will start with a centralized operation first, and gradually pivot to a decentralized project to ensure the project starts off strong. Defi Rewards In order to increase the liquidity of $FINA on the decentralized exchange (DEX), a proportion of our reserved tokens will be rewarded to the liquidity providers. Officiële website: https://defina.finance/ Whitepaper: https://docs.defina.finance/

Defina Finance (FINA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Defina Finance (FINA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 51.67K $ 51.67K $ 51.67K Totale voorraad: $ 58.89M $ 58.89M $ 58.89M Circulerende voorraad: $ 58.89M $ 58.89M $ 58.89M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 51.67K $ 51.67K $ 51.67K Hoogste ooit: $ 9.63 $ 9.63 $ 9.63 Laagste ooit: $ 0.00056162 $ 0.00056162 $ 0.00056162 Huidige prijs: $ 0.00087602 $ 0.00087602 $ 0.00087602 Meer informatie over Defina Finance (FINA) prijs

Defina Finance (FINA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Defina Finance (FINA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FINA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FINA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FINA begrijpt, kun je de live prijs van FINA token verkennen!

Prijsvoorspelling van FINA Wil je weten waar je FINA naartoe gaat? Onze FINA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FINA token!

