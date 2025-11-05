DeFiGeek Community Japan (TXJP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 19.27 $ 19.27 $ 19.27 24u laag $ 21.35 $ 21.35 $ 21.35 24u hoog 24u laag $ 19.27$ 19.27 $ 19.27 24u hoog $ 21.35$ 21.35 $ 21.35 Hoogste prijs ooit $ 33.01$ 33.01 $ 33.01 Laagste prijs $ 19.27$ 19.27 $ 19.27 Prijswijziging (1u) +0.59% Prijswijziging (1D) +0.93% Prijswijziging (7D) -9.65% Prijswijziging (7D) -9.65%

DeFiGeek Community Japan (TXJP) real-time prijs is $21.18. De afgelopen 24 uur werd er TXJP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 19.27 en een hoogtepunt van $ 21.35, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TXJP hoogste prijs aller tijden is $ 33.01, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 19.27 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TXJP met +0.59% veranderd in het afgelopen uur, +0.93% in de afgelopen 24 uur en -9.65% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

DeFiGeek Community Japan (TXJP) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 4.44M$ 4.44M $ 4.44M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 4.44M$ 4.44M $ 4.44M Circulerende voorraad 210.00K 210.00K 210.00K Totale voorraad 210,000.0 210,000.0 210,000.0

De huidige marktkapitalisatie van DeFiGeek Community Japan is $ 4.44M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TXJP is 210.00K, met een totale voorraad van 210000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 4.44M.