De live DeFiGeek Community Japan prijs vandaag is 21.18 USD. Volg realtime TXJP naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de TXJP prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

DeFiGeek Community Japan Prijs (TXJP)

1 TXJP naar USD live prijs:

$21.18
$21.18
+0.90%1D
DeFiGeek Community Japan (TXJP) live prijsgrafiek
DeFiGeek Community Japan (TXJP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 19.27
$ 19.27
24u laag
$ 21.35
$ 21.35
24u hoog

$ 19.27
$ 19.27

$ 21.35
$ 21.35

$ 33.01
$ 33.01

$ 19.27
$ 19.27

+0.59%

+0.93%

-9.65%

-9.65%

DeFiGeek Community Japan (TXJP) real-time prijs is $21.18. De afgelopen 24 uur werd er TXJP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 19.27 en een hoogtepunt van $ 21.35, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TXJP hoogste prijs aller tijden is $ 33.01, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 19.27 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TXJP met +0.59% veranderd in het afgelopen uur, +0.93% in de afgelopen 24 uur en -9.65% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

DeFiGeek Community Japan (TXJP) Marktinformatie

$ 4.44M
$ 4.44M

--
--

$ 4.44M
$ 4.44M

210.00K
210.00K

210,000.0
210,000.0

De huidige marktkapitalisatie van DeFiGeek Community Japan is $ 4.44M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TXJP is 210.00K, met een totale voorraad van 210000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 4.44M.

DeFiGeek Community Japan (TXJP) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van DeFiGeek Community Japan naar USD $ +0.194673.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van DeFiGeek Community Japan naar USD $ -3.3997288800.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van DeFiGeek Community Japan naar USD $ -5.7007516140.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van DeFiGeek Community Japan naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.194673+0.93%
30 dagen$ -3.3997288800-16.05%
60 dagen$ -5.7007516140-26.91%
90 dagen$ 0--

Wat is DeFiGeek Community Japan (TXJP)?

DeFiGeek Community (DFGC) is a decentralized community that originated in Japan, dedicated to building practical and composable DeFi Dapps and tools that help drive the evolution of Web3. Unlike many communities that revolve around a single protocol, DFGC embraces a multi-project philosophy, encouraging innovation across a wide range of decentralized applications. Our community includes experienced developers, designers, researchers, and supporters who collaborate to create open-source, transparent, and community-governed tools. DFGC is not limited to developers—we welcome anyone passionate about contributing to the decentralized future, whether through ideas, design, operations, or outreach.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

DeFiGeek Community Japan (TXJP) hulpbron

Officiële website

DeFiGeek Community Japan Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal DeFiGeek Community Japan (TXJP) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je DeFiGeek Community Japan (TXJP) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor DeFiGeek Community Japan te bekijken.

Bekijk nu de DeFiGeek Community Japan prijsvoorspelling !

TXJP naar lokale valuta's

DeFiGeek Community Japan (TXJP) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van DeFiGeek Community Japan (TXJP) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van TXJP token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over DeFiGeek Community Japan (TXJP)

Hoeveel is DeFiGeek Community Japan (TXJP) vandaag waard?
De live TXJP prijs in USD is 21.18 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige TXJP naar USD prijs?
De huidige prijs van TXJP naar USD is $ 21.18. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van DeFiGeek Community Japan?
De marktkapitalisatie van TXJP is $ 4.44M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van TXJP?
De circulerende voorraad van TXJP is 210.00K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van TXJP?
TXJP bereikte een ATH-prijs van 33.01 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van TXJP?
TXJP zag een ATL-prijs van 19.27 USD.
Wat is het handelsvolume van TXJP?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van TXJP is -- USD.
Zal TXJP dit jaar hoger gaan?
TXJP kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de TXJP prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
DeFiGeek Community Japan (TXJP) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

$102,645.77

$3,342.91

$158.16

$0.9999

$1.1659

$102,645.77

$3,342.91

$158.16

$2.2473

$0.16408

$0.04699

$0.900

$0.00000

$0.01101

$0.01152

$0.09715

$0.2870

$0.0000000042955

$0.1708

$0.000008766

