DeFido (DEFIDO) Informatie DeFido, the lovable french bulldog born from a coinbase tweet in 2021 has returned to his rightful home on BASE. A meme with a dream, to be the top dog on his home chain. DeFido is a collective of people who are passionate about a world where decentralized finance creates value, fosters community, and unleashes creativity. We believe in radical transparency and putting financial power into the hands of people. But we also know that the potential of DeFi won't be realized until everyone can access it. That's why we're prioritizing education, community building, and ease-of-use across all our tools.

DeFido (DEFIDO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DeFido (DEFIDO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 121.61K $ 121.61K $ 121.61K Totale voorraad: $ 867.09M $ 867.09M $ 867.09M Circulerende voorraad: $ 867.09M $ 867.09M $ 867.09M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 121.61K $ 121.61K $ 121.61K Hoogste ooit: $ 0.269335 $ 0.269335 $ 0.269335 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00014025 $ 0.00014025 $ 0.00014025 Meer informatie over DeFido (DEFIDO) prijs

DeFido (DEFIDO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DeFido (DEFIDO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DEFIDO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DEFIDO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DEFIDO begrijpt, kun je de live prijs van DEFIDO token verkennen!

