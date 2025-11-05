Defidash (DEFIDASH) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.02970776$ 0.02970776 $ 0.02970776 Laagste prijs $ 0.01200279$ 0.01200279 $ 0.01200279 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -8.69% Prijswijziging (7D) -8.69%

Defidash (DEFIDASH) real-time prijs is $0.01200279. De afgelopen 24 uur werd er DEFIDASH verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DEFIDASH hoogste prijs aller tijden is $ 0.02970776, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01200279 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DEFIDASH met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -8.69% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Defidash (DEFIDASH) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 240.06K$ 240.06K $ 240.06K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 240.06K$ 240.06K $ 240.06K Circulerende voorraad 20.00M 20.00M 20.00M Totale voorraad 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Defidash is $ 240.06K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DEFIDASH is 20.00M, met een totale voorraad van 20000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 240.06K.