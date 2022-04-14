DeFi Growth Index (DGI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DeFi Growth Index (DGI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DeFi Growth Index (DGI) Informatie The DeFi Growth Index tracks the performance of early-stage DeFi projects that demonstrate innovative mechanisms and established market demand, with strong potential for significant growth in user base, transaction volume, and/or Total Value Locked (TVL) as relevant. This is achieved through a curated portfolio of tokens native to these projects. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DGI is an Index DTF deployed and curated by Today in DeFi on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. The DeFi Growth Index tracks the performance of early-stage DeFi projects that demonstrate innovative mechanisms and established market demand, with strong potential for significant growth in user base, transaction volume, and/or Total Value Locked (TVL) as relevant. This is achieved through a curated portfolio of tokens native to these projects. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DGI is an Index DTF deployed and curated by Today in DeFi on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Officiële website: https://app.reserve.org/ethereum/index-dtf/0x9a1741e151233a82cf69209a2f1bc7442b1fb29c/overview Koop nu DGI!

DeFi Growth Index (DGI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DeFi Growth Index (DGI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 196.60K $ 196.60K $ 196.60K Totale voorraad: $ 177.02K $ 177.02K $ 177.02K Circulerende voorraad: $ 177.02K $ 177.02K $ 177.02K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 196.60K $ 196.60K $ 196.60K Hoogste ooit: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 Laagste ooit: $ 0.516838 $ 0.516838 $ 0.516838 Huidige prijs: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Meer informatie over DeFi Growth Index (DGI) prijs

DeFi Growth Index (DGI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DeFi Growth Index (DGI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DGI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DGI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DGI begrijpt, kun je de live prijs van DGI token verkennen!

