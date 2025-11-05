DeFi Dollar (USDFI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.999124 $ 0.999124 $ 0.999124 24u laag $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 24u hoog 24u laag $ 0.999124$ 0.999124 $ 0.999124 24u hoog $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 Hoogste prijs ooit $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 Laagste prijs $ 0.982826$ 0.982826 $ 0.982826 Prijswijziging (1u) -0.01% Prijswijziging (1D) +0.15% Prijswijziging (7D) +0.20% Prijswijziging (7D) +0.20%

DeFi Dollar (USDFI) real-time prijs is $1.001. De afgelopen 24 uur werd er USDFI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.999124 en een hoogtepunt van $ 1.002, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De USDFI hoogste prijs aller tijden is $ 1.006, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.982826 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is USDFI met -0.01% veranderd in het afgelopen uur, +0.15% in de afgelopen 24 uur en +0.20% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

DeFi Dollar (USDFI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 463.72K$ 463.72K $ 463.72K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 463.72K$ 463.72K $ 463.72K Circulerende voorraad 463.09K 463.09K 463.09K Totale voorraad 463,094.3408752976 463,094.3408752976 463,094.3408752976

De huidige marktkapitalisatie van DeFi Dollar is $ 463.72K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van USDFI is 463.09K, met een totale voorraad van 463094.3408752976. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 463.72K.