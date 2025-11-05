BeursDEX+
De live DeFi Dollar prijs vandaag is 1.001 USD. Volg realtime USDFI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de USDFI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over USDFI

USDFI Prijsinformatie

Wat is USDFI

USDFI officiële website

USDFI tokenomie

USDFI Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

DeFi Dollar logo

DeFi Dollar Prijs (USDFI)

Niet genoteerd

1 USDFI naar USD live prijs:

$1.001
$1.001$1.001
+0.10%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
DeFi Dollar (USDFI) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:00:00 (UTC+8)

DeFi Dollar (USDFI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.999124
$ 0.999124$ 0.999124
24u laag
$ 1.002
$ 1.002$ 1.002
24u hoog

$ 0.999124
$ 0.999124$ 0.999124

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

$ 0.982826
$ 0.982826$ 0.982826

-0.01%

+0.15%

+0.20%

+0.20%

DeFi Dollar (USDFI) real-time prijs is $1.001. De afgelopen 24 uur werd er USDFI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.999124 en een hoogtepunt van $ 1.002, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De USDFI hoogste prijs aller tijden is $ 1.006, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.982826 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is USDFI met -0.01% veranderd in het afgelopen uur, +0.15% in de afgelopen 24 uur en +0.20% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

DeFi Dollar (USDFI) Marktinformatie

$ 463.72K
$ 463.72K$ 463.72K

--
----

$ 463.72K
$ 463.72K$ 463.72K

463.09K
463.09K 463.09K

463,094.3408752976
463,094.3408752976 463,094.3408752976

De huidige marktkapitalisatie van DeFi Dollar is $ 463.72K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van USDFI is 463.09K, met een totale voorraad van 463094.3408752976. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 463.72K.

DeFi Dollar (USDFI) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van DeFi Dollar naar USD $ +0.00154066.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van DeFi Dollar naar USD $ +0.0023999976.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van DeFi Dollar naar USD $ +0.0051031981.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van DeFi Dollar naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00154066+0.15%
30 dagen$ +0.0023999976+0.24%
60 dagen$ +0.0051031981+0.51%
90 dagen$ 0--

Wat is DeFi Dollar (USDFI)?

DeFi needs more truly native, on-chain, and censorship-resistant stablecoins to fulfill its promise. That's why today, we are incredibly proud to launch DeFi Dollar. We’re further powering the Future of Finance by introducing $USDFI, an unstoppable stablecoin backed by the very tokens that govern DeFi itself.

To start, DeFi Dollar is collateralized by ten of the most trusted and liquid assets on Ethereum: $AAVE, $CRV, $FXS, $LDO, $LINK, $LQTY, $SKY, $UNI, $WBTC, and $YFI. But we aren’t just using these assets as collateral; we are building upon the foundational blocks they represent, integrating with battle-tested protocols including Uniswap, Chainlink, Curve, Yearn, Frax, and Liquity to create a truly composable and resilient system.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

DeFi Dollar (USDFI) hulpbron

Officiële website

DeFi Dollar Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal DeFi Dollar (USDFI) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je DeFi Dollar (USDFI) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor DeFi Dollar te bekijken.

Bekijk nu de DeFi Dollar prijsvoorspelling !

USDFI naar lokale valuta's

DeFi Dollar (USDFI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van DeFi Dollar (USDFI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van USDFI token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over DeFi Dollar (USDFI)

Hoeveel is DeFi Dollar (USDFI) vandaag waard?
De live USDFI prijs in USD is 1.001 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige USDFI naar USD prijs?
De huidige prijs van USDFI naar USD is $ 1.001. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van DeFi Dollar?
De marktkapitalisatie van USDFI is $ 463.72K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van USDFI?
De circulerende voorraad van USDFI is 463.09K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van USDFI?
USDFI bereikte een ATH-prijs van 1.006 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van USDFI?
USDFI zag een ATL-prijs van 0.982826 USD.
Wat is het handelsvolume van USDFI?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van USDFI is -- USD.
Zal USDFI dit jaar hoger gaan?
USDFI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de USDFI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
DeFi Dollar (USDFI) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

