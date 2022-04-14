Defender Bot (DFNDR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Defender Bot (DFNDR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Defender Bot (DFNDR) Informatie Defender Bot operates without relying on wallet signatures, offering a seamless connection process distinct from conventional methods. This is an innovative solution for Telegram communities that will streamline group management. Capable of protecting any group/community. Group owner can set the necessary requirements, and the bot allows a user to enter the group only if they meet all the requirements group owner specified. Officiële website: https://defenderbot.tech Koop nu DFNDR!

Defender Bot (DFNDR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Defender Bot (DFNDR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 167.79K $ 167.79K $ 167.79K Totale voorraad: $ 82.88M $ 82.88M $ 82.88M Circulerende voorraad: $ 82.88M $ 82.88M $ 82.88M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 167.79K $ 167.79K $ 167.79K Hoogste ooit: $ 0.299994 $ 0.299994 $ 0.299994 Laagste ooit: $ 0.00198569 $ 0.00198569 $ 0.00198569 Huidige prijs: $ 0.00202439 $ 0.00202439 $ 0.00202439 Meer informatie over Defender Bot (DFNDR) prijs

Defender Bot (DFNDR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Defender Bot (DFNDR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DFNDR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DFNDR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DFNDR begrijpt, kun je de live prijs van DFNDR token verkennen!

Prijsvoorspelling van DFNDR Wil je weten waar je DFNDR naartoe gaat? Onze DFNDR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DFNDR token!

