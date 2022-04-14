Deep Worm (WORM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Deep Worm (WORM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Deep Worm (WORM) Informatie Implementing a basic decaying neuron activation model simulating the spiking behavior of a biological worm's nervous system that creates movement, and putting it on-chain With some caveats, this is Worm - immortal digital life The Worm will vastly outlive you or I, with the exception of global catastrophe, it is immortal digital life that inherits the resilience and decentralization of the solana network If the underlying blockchain exists, the 'life' of The Worm will persist indefinitely Officiële website: https://www.deep-worm.com/

Deep Worm (WORM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Deep Worm (WORM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 144.50K $ 144.50K $ 144.50K Totale voorraad: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M Circulerende voorraad: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 144.50K $ 144.50K $ 144.50K Hoogste ooit: $ 0.091742 $ 0.091742 $ 0.091742 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00014453 $ 0.00014453 $ 0.00014453 Meer informatie over Deep Worm (WORM) prijs

Deep Worm (WORM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Deep Worm (WORM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WORM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WORM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WORM begrijpt, kun je de live prijs van WORM token verkennen!

Prijsvoorspelling van WORM Wil je weten waar je WORM naartoe gaat? Onze WORM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WORM token!

