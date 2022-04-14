Deep Fried Memes (FRIED) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Deep Fried Memes (FRIED), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Deep Fried Memes (FRIED) Informatie Trigger the Memeocalypse across the blockchain. Deep Fried Memes are a chaotic, high-impact meme style where images are blasted with filters until they’re hilariously distorted—grainy, oversaturated, and absurdly colorful. This unhinged aesthetic is ideal for memecoins and meme projects, driving attention, engagement, and viral spread across social media. It’s not just content—it’s memetic warfare at its finest. Trigger the Memeocalypse across the blockchain. Deep Fried Memes are a chaotic, high-impact meme style where images are blasted with filters until they’re hilariously distorted—grainy, oversaturated, and absurdly colorful. This unhinged aesthetic is ideal for memecoins and meme projects, driving attention, engagement, and viral spread across social media. It’s not just content—it’s memetic warfare at its finest. Officiële website: https://www.deepfriedmemes.xyz/ Koop nu FRIED!

Deep Fried Memes (FRIED) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Deep Fried Memes (FRIED), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 16.15K $ 16.15K $ 16.15K Totale voorraad: $ 998.13M $ 998.13M $ 998.13M Circulerende voorraad: $ 998.13M $ 998.13M $ 998.13M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 16.15K $ 16.15K $ 16.15K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Deep Fried Memes (FRIED) prijs

Deep Fried Memes (FRIED) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Deep Fried Memes (FRIED) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FRIED tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FRIED tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FRIED begrijpt, kun je de live prijs van FRIED token verkennen!

Prijsvoorspelling van FRIED Wil je weten waar je FRIED naartoe gaat? Onze FRIED prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FRIED token!

