Dedium (DEDI) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in Dedium (DEDI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
USD

Dedium (DEDI) Informatie

Dedium is a decentralized network of nodes, offering access to GPU resources for a wide range of computational tasks. By leveraging the untapped potential of idle GPUs, including those of gamers and miners in exchange for Dedi tokens. Dedium aims to democratize access to GPU resources and unlock new possibilities for decentralized computing.

Dedium emerges as a pioneering solution, offering decentralized GPU resource allocation to address scalability, accessibility, and cost-effectiveness challenges. By harnessing idle GPU resources of retail and commercial users in exchange for rewards, Dedium democratizes access to computational power across industries like AI, machine learning, 3D rendering, and scientific computing.

Officiële website:
https://dedium.io/
Whitepaper:
https://dedium.io/whitepaper.pdf

Dedium (DEDI) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Dedium (DEDI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 639.71K
$ 639.71K$ 639.71K
Totale voorraad:
$ 250.00M
$ 250.00M$ 250.00M
Circulerende voorraad:
$ 50.00M
$ 50.00M$ 50.00M
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 3.20M
$ 3.20M$ 3.20M
Hoogste ooit:
$ 0.12706
$ 0.12706$ 0.12706
Laagste ooit:
$ 0.01273985
$ 0.01273985$ 0.01273985
Huidige prijs:
$ 0.01279424
$ 0.01279424$ 0.01279424

Dedium (DEDI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van Dedium (DEDI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal DEDI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel DEDI tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van DEDI begrijpt, kun je de live prijs van DEDI token verkennen!

Prijsvoorspelling van DEDI

Wil je weten waar je DEDI naartoe gaat? Onze DEDI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

Disclaimer

