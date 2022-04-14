Dedium (DEDI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Dedium (DEDI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Dedium (DEDI) Informatie Dedium is a decentralized network of nodes, offering access to GPU resources for a wide range of computational tasks. By leveraging the untapped potential of idle GPUs, including those of gamers and miners in exchange for Dedi tokens. Dedium aims to democratize access to GPU resources and unlock new possibilities for decentralized computing. Dedium emerges as a pioneering solution, offering decentralized GPU resource allocation to address scalability, accessibility, and cost-effectiveness challenges. By harnessing idle GPU resources of retail and commercial users in exchange for rewards, Dedium democratizes access to computational power across industries like AI, machine learning, 3D rendering, and scientific computing. Officiële website: https://dedium.io/ Whitepaper: https://dedium.io/whitepaper.pdf

Dedium (DEDI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Dedium (DEDI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 639.71K $ 639.71K $ 639.71K Totale voorraad: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Circulerende voorraad: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.20M $ 3.20M $ 3.20M Hoogste ooit: $ 0.12706 $ 0.12706 $ 0.12706 Laagste ooit: $ 0.01273985 $ 0.01273985 $ 0.01273985 Huidige prijs: $ 0.01279424 $ 0.01279424 $ 0.01279424 Meer informatie over Dedium (DEDI) prijs

Dedium (DEDI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Dedium (DEDI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DEDI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DEDI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DEDI begrijpt, kun je de live prijs van DEDI token verkennen!

Prijsvoorspelling van DEDI Wil je weten waar je DEDI naartoe gaat? Onze DEDI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DEDI token!

