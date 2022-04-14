DecentraWeb (DWEB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DecentraWeb (DWEB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DecentraWeb (DWEB) Informatie DecentraWeb is a decentralized Implementation of the DNS base layer protocol on the Ethereum Blockchain. DecentraWeb aims to transform the internet and DNS (Domain Name System) by allowing anyone to permissionessly create their own top level domain (TLD) and own it permanently on the Ethereum blockchain as an NFT ERC-721. Officiële website: https://decentraweb.org

DecentraWeb (DWEB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DecentraWeb (DWEB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 145.16K $ 145.16K $ 145.16K Totale voorraad: $ 99.63M $ 99.63M $ 99.63M Circulerende voorraad: $ 50.37M $ 50.37M $ 50.37M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 287.09K $ 287.09K $ 287.09K Hoogste ooit: $ 3.56 $ 3.56 $ 3.56 Laagste ooit: $ 0.00146398 $ 0.00146398 $ 0.00146398 Huidige prijs: $ 0.00288165 $ 0.00288165 $ 0.00288165 Meer informatie over DecentraWeb (DWEB) prijs

DecentraWeb (DWEB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DecentraWeb (DWEB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DWEB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DWEB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DWEB begrijpt, kun je de live prijs van DWEB token verkennen!

