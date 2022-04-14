Decentralized AI Organization (DAIO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Decentralized AI Organization (DAIO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Decentralized AI Organization (DAIO) Informatie The vision behind $DAIO's Reward System is simple. Those that hold and buy dips should be rewarded over jeets or buy pressure sellers. In theory if everyone held together the coin would go up right? Sadly that is not the case but the DAIO feels those that are loyal to a coin shall be rewarded. First use case is $DAIO and the agents that follow. Phase II will unlock it's second use case, the Solana blockchain. Officiële website: https://daio.world/ Whitepaper: https://github.com/decentralizedaiorganization/DAIORewardSystem

Decentralized AI Organization (DAIO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Decentralized AI Organization (DAIO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.02K $ 8.02K $ 8.02K Totale voorraad: $ 997.89M $ 997.89M $ 997.89M Circulerende voorraad: $ 997.89M $ 997.89M $ 997.89M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.02K $ 8.02K $ 8.02K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Decentralized AI Organization (DAIO) prijs

Decentralized AI Organization (DAIO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Decentralized AI Organization (DAIO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DAIO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DAIO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DAIO begrijpt, kun je de live prijs van DAIO token verkennen!

Prijsvoorspelling van DAIO Wil je weten waar je DAIO naartoe gaat? Onze DAIO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DAIO token!

