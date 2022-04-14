Decentral Games ICE (ICE) Tokenomie

Decentral Games ICE (ICE) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in Decentral Games ICE (ICE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
USD

Decentral Games ICE (ICE) Informatie

ICE Poker is the first Metaverse poker platform. Play free poker, complete daily challenges, or compete in tournaments to win valuable rewards and exclusive digital collectibles. Join thousands of players worldwide.

$ICE is an in-game currency that you can earn by playing ICE Poker. You can use $ICE to buy wearable skins to play, upgrade wearable skins, buy accessories, and buy Shine to enter tournaments.

To start playing ICE Poker, check out our site here: http://decentral.games

Officiële website:
https://decentral.games/ref/287e180a
Whitepaper:
https://docs.decentral.games/

Decentral Games ICE (ICE) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Decentral Games ICE (ICE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 92.29K
$ 92.29K
Totale voorraad:
$ 226.66M
$ 226.66M
Circulerende voorraad:
$ 225.67M
$ 225.67M
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 92.70K
$ 92.70K
Hoogste ooit:
$ 0.301699
$ 0.301699
Laagste ooit:
$ 0
$ 0
Huidige prijs:
$ 0.00040896
$ 0.00040896

Decentral Games ICE (ICE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van Decentral Games ICE (ICE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal ICE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel ICE tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van ICE begrijpt, kun je de live prijs van ICE token verkennen!

Prijsvoorspelling van ICE

Wil je weten waar je ICE naartoe gaat? Onze ICE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.


Disclaimer

