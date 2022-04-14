DeCats (DECATS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DeCats (DECATS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

After that, our community grew strongly, the team decided to develop the project seriously, the team started by locking 72% of the initial Tokens in LP, 50% locked in Virtuswap Lp, 50% locked at Quickswap's Lp Gamma, our next roadmap is coming: NFT issuance December 2023, Polygon fundraising early 2024, Gamefi Decats release late 2024 (We've been working with the team gamefi developer from Vietnam), Officiële website: https://decats.io/ Whitepaper: https://decats.io/faq/ Koop nu DECATS!

DeCats (DECATS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DeCats (DECATS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.08K $ 6.08K $ 6.08K Totale voorraad: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K Circulerende voorraad: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.08K $ 6.08K $ 6.08K Hoogste ooit: $ 114.92 $ 114.92 $ 114.92 Laagste ooit: $ 0.501843 $ 0.501843 $ 0.501843 Huidige prijs: $ 0.608434 $ 0.608434 $ 0.608434 Meer informatie over DeCats (DECATS) prijs

DeCats (DECATS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DeCats (DECATS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DECATS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DECATS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DECATS begrijpt, kun je de live prijs van DECATS token verkennen!

