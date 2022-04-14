DeathRoad (DRACE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DeathRoad (DRACE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DeathRoad (DRACE) Informatie Deathroad aims to become a comprehensive gaming ecosystem built for next generation racers, who utilize racing skills to enjoy the real racing experience and to earn tradable valuable digital assets. DeathRoad is a miniature city oriented to build towards a Metaverse. This is a paradise for players to freely create and build city according to their own ideas, a place that can provide all the features that players need such as Property, Rental car, Garage, etc. In addition, in the city of Deathroad, players can also join other play areas to earn profits such as ""Battle mode"" - where players can use the unique feature - ""Race to Earn"" to earn more profit; or ""Marketplace"", where they can trade with other players. Officiële website: https://deathroad.io/

DeathRoad (DRACE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DeathRoad (DRACE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 372.21 $ 372.21 $ 372.21 Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 52.16M $ 52.16M $ 52.16M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.14K $ 7.14K $ 7.14K Hoogste ooit: $ 0.424151 $ 0.424151 $ 0.424151 Laagste ooit: $ 0.00000694 $ 0.00000694 $ 0.00000694 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over DeathRoad (DRACE) prijs

DeathRoad (DRACE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DeathRoad (DRACE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DRACE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DRACE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DRACE begrijpt, kun je de live prijs van DRACE token verkennen!

