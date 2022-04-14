DCNTRL Network (DCNX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DCNTRL Network (DCNX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DCNTRL Network (DCNX) Informatie Introducing DCNTRL Network DCNTRL Network emerges as a transformative protocol in the BNB Chain ecosystem. Crafted by TEN Finance, an early BNB Chain DeFi pioneer, it leverages the Liquity framework to reshape the Stablecoin landscape. With its upcoming $USDEFI stablecoin, DCNTRL is poised to fuel BNB's growth. Central to its governance is the $DCNX token. Addressing Key Challenges: Volatility: In a crypto market known for its fluctuations, DCNTRL's BNB-backed $USDEFI stablecoin stands as a beacon of stability. Transparency: Distancing from the opacity of many centralized stablecoins, $USDEFI offers transparent minting and redemption, bolstering user confidence. Accessibility: At its core, DCNTRL seeks to democratize DeFi, championing universal financial access. Unveiling $DCNX: More than just a reward token, $DCNX is the lifeblood of the DCNTRL Network. It incentivizes liquidity for the USDEFI pool and serves as a key to unlocking myriad ecosystem benefits. Value Proposition of $DCNX: By staking $DCNX, holders can tap into protocol revenue generated each time $USDEFI is minted or redeemed. This continuous reward system ensures the community thrives alongside the network's success. Officiële website: https://dcntrl.network/ Whitepaper: https://dcntrl-network.gitbook.io/docs_en/

DCNTRL Network (DCNX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DCNTRL Network (DCNX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 16.76K $ 16.76K $ 16.76K Hoogste ooit: $ 0.00964024 $ 0.00964024 $ 0.00964024 Laagste ooit: $ 0.00011681 $ 0.00011681 $ 0.00011681 Huidige prijs: $ 0.00016764 $ 0.00016764 $ 0.00016764 Meer informatie over DCNTRL Network (DCNX) prijs

DCNTRL Network (DCNX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DCNTRL Network (DCNX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DCNX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DCNX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DCNX begrijpt, kun je de live prijs van DCNX token verkennen!

Prijsvoorspelling van DCNX Wil je weten waar je DCNX naartoe gaat? Onze DCNX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DCNX token!

