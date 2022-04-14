DChef (DCHEFSOL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DChef (DCHEFSOL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DChef (DCHEFSOL) Informatie DChef is a community-driven project inspired by the endless stream of cooking content flooding our feeds. It celebrates how food and beverages transcend borders, —all in a fun and memeable way. The 'D' in DChef is for the Degen streak inside of many of us, and the sphynx cat is not a fluffy chef but one that goes through the daily grind, with aspirations of being the most Degen Celebrity Chef on the planet with his own 5 star restaurant. The project aims to bring the community together across different restaurants around the world, connecting degens from all walks of life over some tasty food. Officiële website: https://dchef.io

DChef (DCHEFSOL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DChef (DCHEFSOL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 185.41K $ 185.41K $ 185.41K Totale voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Circulerende voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 185.41K $ 185.41K $ 185.41K Hoogste ooit: $ 0.00135019 $ 0.00135019 $ 0.00135019 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00018541 $ 0.00018541 $ 0.00018541 Meer informatie over DChef (DCHEFSOL) prijs

DChef (DCHEFSOL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DChef (DCHEFSOL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DCHEFSOL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DCHEFSOL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DCHEFSOL begrijpt, kun je de live prijs van DCHEFSOL token verkennen!

Prijsvoorspelling van DCHEFSOL Wil je weten waar je DCHEFSOL naartoe gaat? Onze DCHEFSOL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DCHEFSOL token!

