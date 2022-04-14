DCA420 Meme Index (DCA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DCA420 Meme Index (DCA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DCA420 Meme Index (DCA) Informatie $DCA is a community-driven crypto project aimed at creating the ultimate, searchable database of crypto memes. By cataloging and organizing the best crypto humor and insights from around the world, $DCA connects meme culture with the digital currency landscape, making it easier for everyone to explore and share the content that defines the crypto space. "Where Crypto Meets Memes- $DCA, Your Meme Coin Search Engine" Officiële website: https://dca420.com

DCA420 Meme Index (DCA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DCA420 Meme Index (DCA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.04K $ 8.04K $ 8.04K Totale voorraad: $ 994.61M $ 994.61M $ 994.61M Circulerende voorraad: $ 994.61M $ 994.61M $ 994.61M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.04K $ 8.04K $ 8.04K Hoogste ooit: $ 0.0021647 $ 0.0021647 $ 0.0021647 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over DCA420 Meme Index (DCA) prijs

DCA420 Meme Index (DCA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DCA420 Meme Index (DCA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DCA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DCA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DCA begrijpt, kun je de live prijs van DCA token verkennen!

Prijsvoorspelling van DCA Wil je weten waar je DCA naartoe gaat? Onze DCA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DCA token!

