Dayhub (DAY) Informatie Dayhub is the first ecosystem that revolutionizes funded trading using Blockchain transparency and fairness. Traders who pass a skills challenge gain access to substantial capital. Through blockchain and perpetual DEXs, Dayhub ensures fair profit distribution, contrasting from traditional centralized firms. Dayhub transforms industry utilising blockchain technology and decentralization. Funded trading allows traders to access significant capital provided by a firm, often up to several hundred thousand dollars. To qualify, traders must first pay a fee to enter a trading test called a challenge, which has specific rules and objectives. If they achieve the target without breaking any rules, they receive the funding. Continued trading must adhere to the firm's guidelines, and any violation results in loss of access to the funds. Dayhub is revolutionizing the funded trading industry by creating a decentralized ecosystem where traders, after passing a skills test known as the challenge, can receive up to hundreds of thousands of dollars in trading capital. Unlike traditional centralized firms, Dayhub ensures a fair distribution of profits between organizers and traders through blockchain technology and the development of perpetual DEXs. Officiële website: https://dayhub.io/ Whitepaper: https://docs.dayhub.io/

Dayhub (DAY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Dayhub (DAY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.85M $ 2.85M $ 2.85M Totale voorraad: $ 817.30M $ 817.30M $ 817.30M Circulerende voorraad: $ 479.49M $ 479.49M $ 479.49M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.86M $ 4.86M $ 4.86M Hoogste ooit: $ 0.00758727 $ 0.00758727 $ 0.00758727 Laagste ooit: $ 0.00549307 $ 0.00549307 $ 0.00549307 Huidige prijs: $ 0.00594029 $ 0.00594029 $ 0.00594029 Meer informatie over Dayhub (DAY) prijs

Dayhub (DAY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Dayhub (DAY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DAY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DAY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DAY begrijpt, kun je de live prijs van DAY token verkennen!

