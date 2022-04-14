Day By Day (DBD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Day By Day (DBD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Day By Day (DBD) Informatie Day By Day is reimagining insurance with DeFi and NFTs. Our insurance asset management platform and asset registry mobile app will connect to our Web 3 insurance DAO and take insurance to a new level of trustworthiness and transparency. Our Day By Day DAO solution will consist of an insurance marketplace which will connect insurers and buyers to insure real world assets using NFTs (for policies and assets), while investors will have the opportunity to take advantage of DeFi type investing. The Day By Day platform is supported and driven by the DBD Token which will be used for: - Decentralised insurance transactions (premium payments, claim payments) - Powering the Insurance DAO (governance) - Resolving premium accuracy - Income for investors via DAO staking and claims pool liquidity investing - Insurer and investor risk management - Rewards for the community

Powering the Insurance DAO (governance)

Resolving premium accuracy

Income for investors via DAO staking and claims pool liquidity investing

Insurer and investor risk management

Officiële website: https://daybyday.io

Day By Day (DBD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Day By Day (DBD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 950.01K $ 950.01K $ 950.01K Hoogste ooit: $ 0.40127 $ 0.40127 $ 0.40127 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00119061 $ 0.00119061 $ 0.00119061 Meer informatie over Day By Day (DBD) prijs

Day By Day (DBD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Day By Day (DBD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DBD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DBD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DBD begrijpt, kun je de live prijs van DBD token verkennen!

