De live Dawn prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime DAWN naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de DAWN prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over DAWN

DAWN Prijsinformatie

Wat is DAWN

DAWN whitepaper

DAWN officiële website

DAWN tokenomie

DAWN Prijsvoorspelling

Dawn Prijs (DAWN)

1 DAWN naar USD live prijs:

--
----
0.00%1D
Dawn (DAWN) live prijsgrafiek
Dawn (DAWN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-17.95%

-17.95%

Dawn (DAWN) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er DAWN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DAWN hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DAWN met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -17.95% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Dawn (DAWN) Marktinformatie

$ 5.09K
$ 5.09K$ 5.09K

--
----

$ 5.25K
$ 5.25K$ 5.25K

970.77M
970.77M 970.77M

999,539,313.094893
999,539,313.094893 999,539,313.094893

De huidige marktkapitalisatie van Dawn is $ 5.09K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DAWN is 970.77M, met een totale voorraad van 999539313.094893. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.25K.

Dawn (DAWN) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Dawn naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Dawn naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Dawn naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Dawn naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ 0-55.39%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Dawn (DAWN)?

Dawn is the first data-driven launchpad on Solana, built to transform the way meme coins and trend-based tokens are discovered, created, and deployed. Instead of being “just another launchpad,” Dawn is a real-time monitoring and intelligence platform that tracks thousands of data sources across the internet to identify emerging signals before they go viral.

At its core, Dawn is about solving one of the biggest challenges in the meme coin and trend-token space: narrative discovery. Most traders and creators are forced to react late, chasing memes that have already peaked. Dawn flips this dynamic by continuously scanning global news outlets, social media, viral publishers, and even niche signals like international zoos and video platforms to detect early signs of momentum. These signals are displayed in a Trello-style workspace, where users can prioritize, organize, and act on what matters most to them.

When a user spots a trend they want to act on, they can click Tokenize. Dawn’s built-in AI engine instantly generates a token name, ticker, and description — reducing the creative and technical friction of launch to just a few clicks. If a logo is required, Dawn provides a link to a relevant image from the source of the trend. From there, users can connect their Solana wallet and deploy directly to Pump.fun (with Meteora integration coming soon).

Once deployed, tokens are tracked in real time. Users can manage their own launches within their workspace and also access the Live Feed, which streams all Dawn-created tokens as they go live across the ecosystem. This makes Dawn not only a tool for creators, but also for traders who want to catch new opportunities faster.

The project is powered by $DAWN, the native Solana token that will fuel the platform. $DAWN is designed to scale the ecosystem, unlock advanced features, and reward early adopters. By aligning the growth of the platform with its community, Dawn ensures that the success of the ecosystem directly benefits its users.

In short, Dawn is about turning moments into markets. By combining real-time data, AI-powered token creation, and seamless Solana deployment, Dawn is building the infrastructure layer that makes meme markets smarter, faster, and more accessible.

Dawn (DAWN) hulpbron

Dawn Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Dawn (DAWN) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Dawn (DAWN) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Dawn te bekijken.

Bekijk nu de Dawn prijsvoorspelling !

DAWN naar lokale valuta's

Dawn (DAWN) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Dawn (DAWN) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van DAWN token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Dawn (DAWN)

Hoeveel is Dawn (DAWN) vandaag waard?
De live DAWN prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige DAWN naar USD prijs?
De huidige prijs van DAWN naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Dawn?
De marktkapitalisatie van DAWN is $ 5.09K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van DAWN?
De circulerende voorraad van DAWN is 970.77M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van DAWN?
DAWN bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van DAWN?
DAWN zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van DAWN?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van DAWN is -- USD.
Zal DAWN dit jaar hoger gaan?
DAWN kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de DAWN prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Dawn (DAWN) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

