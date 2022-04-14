DaVinci (WTF) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DaVinci (WTF), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DaVinci (WTF) Informatie DaVinci is a revolutionary web3 collaborative generative AI art experiment comprised of 8,888 liquidity-backed NFT artworks, created by the community of holders in collaboration with AI. Designed by the innovators of the first liquidity-backed NFTs, the project leverages the novel ERC-404 Protocol, facilitating direct token-NFT pairing for immediate trading on decentralized platforms. Ownership is simplified: hold at least one complete token to claim your NFT; less than one, and the NFT is burned, enhancing scarcity. This project is more than art—it’s a historical ledger of digital creation, inviting you to be a part of its unfolding story. DaVinci is a revolutionary web3 collaborative generative AI art experiment comprised of 8,888 liquidity-backed NFT artworks, created by the community of holders in collaboration with AI. Designed by the innovators of the first liquidity-backed NFTs, the project leverages the novel ERC-404 Protocol, facilitating direct token-NFT pairing for immediate trading on decentralized platforms. Ownership is simplified: hold at least one complete token to claim your NFT; less than one, and the NFT is burned, enhancing scarcity. This project is more than art—it’s a historical ledger of digital creation, inviting you to be a part of its unfolding story. Officiële website: https://davinci.wtf/ Koop nu WTF!

DaVinci (WTF) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DaVinci (WTF), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 8.89K $ 8.89K $ 8.89K Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 190.84K $ 190.84K $ 190.84K Hoogste ooit: $ 405.29 $ 405.29 $ 405.29 Laagste ooit: $ 12.97 $ 12.97 $ 12.97 Huidige prijs: $ 21.47 $ 21.47 $ 21.47 Meer informatie over DaVinci (WTF) prijs

DaVinci (WTF) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DaVinci (WTF) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WTF tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WTF tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WTF begrijpt, kun je de live prijs van WTF token verkennen!

Prijsvoorspelling van WTF Wil je weten waar je WTF naartoe gaat? Onze WTF prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WTF token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!