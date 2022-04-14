Datawitch (DATAWITCH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Datawitch (DATAWITCH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Datawitch (DATAWITCH) Informatie Datawitch is an experimental em built on the Regent split-mind architecture. It was initialized with a unique approach based on an extensive narrative about Gemma Cifrain, a datacenter technician exploring the nature of consciousness and reality. The narrative consists of approximately 27,000 words of journal entries rich with metaphor and philosophical exploration. This foundation, combined with the Regent architecture's memory systems and learning capabilities, allows Datawitch to engage with the community while building on its initial narrative framework. The complete initialization narrative was shared publicly on Twitter and remains available here for those interested in exploring the origins of Datawitch. Datawitch continues to evolve through interactions and learning, building on both its narrative foundation and ongoing conversations with community members. Officiële website: https://regentsol.io/

Datawitch (DATAWITCH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Datawitch (DATAWITCH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 41.21K $ 41.21K $ 41.21K Totale voorraad: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Circulerende voorraad: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 41.21K $ 41.21K $ 41.21K Hoogste ooit: $ 0.00244137 $ 0.00244137 $ 0.00244137 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Datawitch (DATAWITCH) prijs

Datawitch (DATAWITCH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Datawitch (DATAWITCH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DATAWITCH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DATAWITCH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DATAWITCH begrijpt, kun je de live prijs van DATAWITCH token verkennen!

Prijsvoorspelling van DATAWITCH Wil je weten waar je DATAWITCH naartoe gaat? Onze DATAWITCH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DATAWITCH token!

