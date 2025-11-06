BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live DataMind prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime DMIND naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de DMIND prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live DataMind prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime DMIND naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de DMIND prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over DMIND

DMIND Prijsinformatie

Wat is DMIND

DMIND whitepaper

DMIND officiële website

DMIND tokenomie

DMIND Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

DataMind logo

DataMind Prijs (DMIND)

Niet genoteerd

1 DMIND naar USD live prijs:

--
----
0.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
DataMind (DMIND) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 03:12:57 (UTC+8)

DataMind (DMIND) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

DataMind (DMIND) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er DMIND verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DMIND hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DMIND met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

DataMind (DMIND) Marktinformatie

$ 8.36K
$ 8.36K$ 8.36K

--
----

$ 8.36K
$ 8.36K$ 8.36K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van DataMind is $ 8.36K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DMIND is 100.00M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 8.36K.

DataMind (DMIND) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van DataMind naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van DataMind naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van DataMind naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van DataMind naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ 0-13.31%
60 dagen$ 0-9.90%
90 dagen$ 0--

Wat is DataMind (DMIND)?

he Future of AI is Decentralized, Private, and Powered by You In today’s world, AI is the new electricity—it powers everything from your phone's voice assistant to financial predictions and medical breakthroughs. But here’s the problem: AI development is locked in the hands of tech giantswho control all the data, the computing power, and the models. If you’re not part of a huge company with massive resources, you’re left out of the AI revolution.

Enter DataMind – A Game-Changer on the Ethereum Blockchain DataMind is building something different: A decentralized ecosystem where anyone can store private data, train AI models, prove those models are real and accurate, and get rewarded for contributing—all on the blockchain.

It’s like the Web3 version of Google AI, but instead of being run by one company, it’s powered by a global community.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

DataMind (DMIND) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

DataMind Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal DataMind (DMIND) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je DataMind (DMIND) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor DataMind te bekijken.

Bekijk nu de DataMind prijsvoorspelling !

DMIND naar lokale valuta's

DataMind (DMIND) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van DataMind (DMIND) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van DMIND token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over DataMind (DMIND)

Hoeveel is DataMind (DMIND) vandaag waard?
De live DMIND prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige DMIND naar USD prijs?
De huidige prijs van DMIND naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van DataMind?
De marktkapitalisatie van DMIND is $ 8.36K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van DMIND?
De circulerende voorraad van DMIND is 100.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van DMIND?
DMIND bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van DMIND?
DMIND zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van DMIND?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van DMIND is -- USD.
Zal DMIND dit jaar hoger gaan?
DMIND kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de DMIND prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 03:12:57 (UTC+8)

DataMind (DMIND) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$104,134.90
$104,134.90$104,134.90

+0.39%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,449.01
$3,449.01$3,449.01

+1.48%

Solana logo

Solana

SOL

$162.21
$162.21$162.21

+1.05%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Momentum logo

Momentum

MMT

$0.9279
$0.9279$0.9279

-15.89%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$104,134.90
$104,134.90$104,134.90

+0.39%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,449.01
$3,449.01$3,449.01

+1.48%

Solana logo

Solana

SOL

$162.21
$162.21$162.21

+1.05%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2953
$2.2953$2.2953

+0.83%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16754
$0.16754$0.16754

+0.13%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03756
$0.03756$0.03756

+50.24%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00757
$0.00757$0.00757

+0.93%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00750
$0.00750$0.00750

+15.38%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2350
$0.2350$0.2350

+370.00%

Jump Tom logo

Jump Tom

JUMP

$0.0000000528
$0.0000000528$0.0000000528

+249.66%

DramaBits logo

DramaBits

DRAMA

$0.000004500
$0.000004500$0.000004500

+138.34%

DGGO logo

DGGO

DGGO

$0.000000011
$0.000000011$0.000000011

+37.50%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.3204
$0.3204$0.3204

+37.86%