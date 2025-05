Wat is DataHighway (DHX)?

DataHighway's community members will ultimately be incentivized to operate a sophisticated IoT parachain based on Polkadot, where they may stake, govern, mine and otherwise participate using the new DHX token and its associated Decentralized Autonomous Organization (DAO), and Inter-Chain Data Market.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

DataHighway (DHX) hulpbron Officiële website