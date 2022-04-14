Data Lake (LAKE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Data Lake (LAKE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Data Lake (LAKE) Informatie Data Lake has built a global medical data donation program - tokenised and created with web3 technologies - in order to solve the most pressing issue in medical science; access to high-quality medical data. Data Lake system uses blockchain technology to record and verify donor consent, ensuring their data is only used with express permission as evidenced on the blockchain. This consent system is running on Polygon chain, an ETH L2 chain with low fees, fast transactions, and optimal scalability. Additionally our medical data ecosystem is powered by $LAKE, an ERC20 token on Ethereum chain that is an entry-ticket to participating, powers donors rewards, and has various other utilities. Officiële website: https://data-lake.co Whitepaper: https://data-lake.co/whitepaper

Data Lake (LAKE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Data Lake (LAKE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M Totale voorraad: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Circulerende voorraad: $ 1.58B $ 1.58B $ 1.58B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.44M $ 2.44M $ 2.44M Hoogste ooit: $ 0.04781821 $ 0.04781821 $ 0.04781821 Laagste ooit: $ 0.00026731 $ 0.00026731 $ 0.00026731 Huidige prijs: $ 0.00097431 $ 0.00097431 $ 0.00097431 Meer informatie over Data Lake (LAKE) prijs

Data Lake (LAKE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Data Lake (LAKE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LAKE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LAKE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LAKE begrijpt, kun je de live prijs van LAKE token verkennen!

