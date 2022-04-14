DaTa eXchange DTX (DTX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DaTa eXchange DTX (DTX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DaTa eXchange DTX (DTX) Informatie As a decentralised marketplace for IoT sensor data using Blockchain technology, Databroker DAO enables sensor owners to turn generated data into revenue streams. This will open up a wealth of opportunities for various industries. Data will be used and become more effective. As a decentralised marketplace for IoT sensor data using Blockchain technology, Databroker DAO enables sensor owners to turn generated data into revenue streams. This will open up a wealth of opportunities for various industries. Data will be used and become more effective. Officiële website: https://databrokerdao.com

DaTa eXchange DTX (DTX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DaTa eXchange DTX (DTX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 139.53K $ 139.53K $ 139.53K Totale voorraad: $ 225.00M $ 225.00M $ 225.00M Circulerende voorraad: $ 225.00M $ 225.00M $ 225.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 139.53K $ 139.53K $ 139.53K Hoogste ooit: $ 0.191462 $ 0.191462 $ 0.191462 Laagste ooit: $ 0.00000998 $ 0.00000998 $ 0.00000998 Huidige prijs: $ 0.00062012 $ 0.00062012 $ 0.00062012 Meer informatie over DaTa eXchange DTX (DTX) prijs

DaTa eXchange DTX (DTX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DaTa eXchange DTX (DTX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DTX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DTX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DTX begrijpt, kun je de live prijs van DTX token verkennen!

Prijsvoorspelling van DTX Wil je weten waar je DTX naartoe gaat? Onze DTX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DTX token!

