Dat Boi (DATBOI) Informatie Here comes Dat Boi!!! O Shit Waddup! You just rolled into the sickest meme on the internet! This ain't no snooze-fest like your grandpappy's crypto. Nah, we're here to ride the wild side on a unicycle, fueled by nothin' but memes and big dreams! If you thought crypto was just about numbers and boring tech talk, you gotta wake up! Dat Boi Token is here to change the game, making web3 all about fun and vibes for all you memers and dreamers out there. Officiële website: https://herecomedatboi.net/

Dat Boi (DATBOI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Dat Boi (DATBOI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 17.70K $ 17.70K $ 17.70K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 17.70K $ 17.70K $ 17.70K Hoogste ooit: $ 0.01074087 $ 0.01074087 $ 0.01074087 Laagste ooit: $ 0.00006946 $ 0.00006946 $ 0.00006946 Huidige prijs: $ 0.00017698 $ 0.00017698 $ 0.00017698 Meer informatie over Dat Boi (DATBOI) prijs

Dat Boi (DATBOI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Dat Boi (DATBOI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DATBOI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DATBOI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DATBOI begrijpt, kun je de live prijs van DATBOI token verkennen!

Prijsvoorspelling van DATBOI Wil je weten waar je DATBOI naartoe gaat? Onze DATBOI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DATBOI token!

