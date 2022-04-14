Dastra Network (DAN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Dastra Network (DAN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Dastra Network (DAN) Informatie Dastra.Network, a cutting-edge WEB 3 ecosystem. Our mission is to provide IT startups and high-tech companies with a comprehensive range of services for the development and implementation of innovative WEB 3 products and solutions. At Dastra.Network, we transform the complex world of blockchain into an understandable and accessible infrastructure, encompassing key tools for successful operation in the WEB 3 era: * Creation of tokens and NFTs in the most demanded blockchain networks. * Project placement on our launchpad for effective fundraising. * DAO organization for decentralized management and community-driven key decision making. * Conducting AirDrops to expand your audience and increase loyalty. * Organizing staking to enhance the long-term attractiveness of your tokens. We are committed to making WEB 3 solutions not only technologically advanced but also intuitive and accessible to everyone. Our approach combines innovation with practicality, eliminating technical barriers and opening new opportunities for your business. Officiële website: https://dastra.network/ Whitepaper: https://dastra.network/whitepaper-en.pdf

Dastra Network (DAN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Dastra Network (DAN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 986.41K $ 986.41K $ 986.41K Totale voorraad: $ 520.00M $ 520.00M $ 520.00M Circulerende voorraad: $ 126.04M $ 126.04M $ 126.04M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.07M $ 4.07M $ 4.07M Hoogste ooit: $ 0.02999587 $ 0.02999587 $ 0.02999587 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00782597 $ 0.00782597 $ 0.00782597 Meer informatie over Dastra Network (DAN) prijs

Dastra Network (DAN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Dastra Network (DAN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DAN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DAN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DAN begrijpt, kun je de live prijs van DAN token verkennen!

