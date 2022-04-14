Dash Diamond (DASHD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Dash Diamond (DASHD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Dash Diamond (DASHD) Informatie Dash Diamond is a coin that rewards social behavior in the DECENOMY ecosystem. Every economic system has a profit motive, so does DECENOMY. But in almost all ecosystems social behavior usually comes at a cost, which is fundamentally wrong. If people are socially secure and behave socially in such an economic system, then such an economic system is much more powerful. Officiële website: https://dashdiamond.net/ Whitepaper: https://decenomy.net/wp-content/uploads/DECENOMY_WP_v1.0_EN.pdf

Dash Diamond (DASHD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Dash Diamond (DASHD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 524.11K $ 524.11K $ 524.11K Totale voorraad: $ 453.79M $ 453.79M $ 453.79M Circulerende voorraad: $ 453.79M $ 453.79M $ 453.79M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 524.22K $ 524.22K $ 524.22K Hoogste ooit: $ 54.7 $ 54.7 $ 54.7 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00115521 $ 0.00115521 $ 0.00115521 Meer informatie over Dash Diamond (DASHD) prijs

Dash Diamond (DASHD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Dash Diamond (DASHD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DASHD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DASHD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DASHD begrijpt, kun je de live prijs van DASHD token verkennen!

