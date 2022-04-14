Dash 2 Trade (D2T) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Dash 2 Trade (D2T), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Dash 2 Trade (D2T) Informatie Trading analytics dashboard and social trading platform for retail crypto traders. Dash 2 Trade offers: - Strategy builder and Backtester: Accessible tools for backtesting allows users to assess whether or not their trading strategy is profitable. - Presale Section: Bring clarity of information to this large and underserved market in the crypto space. - Risk profiler: Establish a trader’s risk profile and the trading style most suited to them e.g. day trading / swing trading. - Trading signals: Provides actionable insight for retail traders based on event driven outlier detection algorithms. - Social trading: Trading competitions and shareable signals. Trading analytics dashboard and social trading platform for retail crypto traders. Dash 2 Trade offers: Strategy builder and Backtester: Accessible tools for backtesting allows users to assess whether or not their trading strategy is profitable.

Presale Section: Bring clarity of information to this large and underserved market in the crypto space.

Risk profiler: Establish a trader’s risk profile and the trading style most suited to them e.g. day trading / swing trading.

Trading signals: Provides actionable insight for retail traders based on event driven outlier detection algorithms.

Social trading: Trading competitions and shareable signals. Officiële website: https://dash2trade.com/ Koop nu D2T!

Dash 2 Trade (D2T) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Dash 2 Trade (D2T), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 128.88K $ 128.88K $ 128.88K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 473.50M $ 473.50M $ 473.50M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 272.19K $ 272.19K $ 272.19K Hoogste ooit: $ 0.053805 $ 0.053805 $ 0.053805 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00027224 $ 0.00027224 $ 0.00027224 Meer informatie over Dash 2 Trade (D2T) prijs

Dash 2 Trade (D2T) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Dash 2 Trade (D2T) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal D2T tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel D2T tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van D2T begrijpt, kun je de live prijs van D2T token verkennen!

Prijsvoorspelling van D2T Wil je weten waar je D2T naartoe gaat? Onze D2T prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van D2T token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!