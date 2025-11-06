dark money (DUSD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00000484 $ 0.00000484 $ 0.00000484 24u laag $ 0.00000505 $ 0.00000505 $ 0.00000505 24u hoog 24u laag $ 0.00000484$ 0.00000484 $ 0.00000484 24u hoog $ 0.00000505$ 0.00000505 $ 0.00000505 Hoogste prijs ooit $ 0.00043282$ 0.00043282 $ 0.00043282 Laagste prijs $ 0.00000484$ 0.00000484 $ 0.00000484 Prijswijziging (1u) +0.85% Prijswijziging (1D) +3.94% Prijswijziging (7D) -16.65% Prijswijziging (7D) -16.65%

dark money (DUSD) real-time prijs is $0.00000506. De afgelopen 24 uur werd er DUSD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00000484 en een hoogtepunt van $ 0.00000505, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DUSD hoogste prijs aller tijden is $ 0.00043282, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000484 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DUSD met +0.85% veranderd in het afgelopen uur, +3.94% in de afgelopen 24 uur en -16.65% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

dark money (DUSD) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 5.06K$ 5.06K $ 5.06K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 5.06K$ 5.06K $ 5.06K Circulerende voorraad 999.35M 999.35M 999.35M Totale voorraad 999,350,333.272535 999,350,333.272535 999,350,333.272535

De huidige marktkapitalisatie van dark money is $ 5.06K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DUSD is 999.35M, met een totale voorraad van 999350333.272535. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.06K.