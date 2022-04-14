Dark Magician Girl (DMG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Dark Magician Girl (DMG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Dark Magician Girl (DMG) Informatie Dark Magician Girl is a memecoin of the most kawaii Yu Gi Oh waifu on the Solana blockchain. We aim to bridge the gap between anime and crypto, with plans of releasing merchandise (body pillows and PJs mainly, maybe some slippers too), and an NFT collection. We also aim to build a V2 website that will have a lot of interactive features and be a lot of fun to use and waste time on. The endgame is build a cult-like community that will never waiver under pressure, and to have a lot of fun along the way. Officiële website: https://dmgsol.xyz/ Koop nu DMG!

Dark Magician Girl (DMG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Dark Magician Girl (DMG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 90.75K $ 90.75K $ 90.75K Totale voorraad: $ 998.73M $ 998.73M $ 998.73M Circulerende voorraad: $ 998.73M $ 998.73M $ 998.73M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 90.75K $ 90.75K $ 90.75K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Dark Magician Girl (DMG) prijs

Dark Magician Girl (DMG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Dark Magician Girl (DMG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DMG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DMG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DMG begrijpt, kun je de live prijs van DMG token verkennen!

Prijsvoorspelling van DMG Wil je weten waar je DMG naartoe gaat? Onze DMG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DMG token!

