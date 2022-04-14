Daoversal (DAOT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Daoversal (DAOT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Daoversal (DAOT) Informatie Daoversal is a Web3 social-ecological platform built on blockchain. Web3 social network, DappStore, DeFi infrastructure platform, and AI artificial intelligence apps are the key businesses of Daoversal. ConciousDAO incubated Daoversal, which was initially developed on the CVN public chain ecosystem. It will eventually support global mainstream multi-chains. Daoversal will become a traffic portal for Web3 users and will construct a financial empire in the Web3 world through the development and deployment of AI technologies. Daoversal is a Web3 social-ecological platform built on blockchain. Web3 social network, DappStore, DeFi infrastructure platform, and AI artificial intelligence apps are the key businesses of Daoversal. ConciousDAO incubated Daoversal, which was initially developed on the CVN public chain ecosystem. It will eventually support global mainstream multi-chains. Daoversal will become a traffic portal for Web3 users and will construct a financial empire in the Web3 world through the development and deployment of AI technologies. Officiële website: https://daoversal.com/ Whitepaper: https://docs.daoversal.com/whitepaper-EN.pdf Koop nu DAOT!

Daoversal (DAOT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Daoversal (DAOT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Hoogste ooit: $ 7.15 $ 7.15 $ 7.15 Laagste ooit: $ 0.00927482 $ 0.00927482 $ 0.00927482 Huidige prijs: $ 0.01263991 $ 0.01263991 $ 0.01263991 Meer informatie over Daoversal (DAOT) prijs

Daoversal (DAOT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Daoversal (DAOT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DAOT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DAOT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DAOT begrijpt, kun je de live prijs van DAOT token verkennen!

