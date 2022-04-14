Dank Memes (DANK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Dank Memes (DANK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Dank Memes (DANK) Informatie Dank Memes is a meme-inspired token that embodies the irreverent spirit of dank culture and internet memes. Built for the community of humor enthusiasts and crypto degens alike, Dank Memes celebrates the absurdity, creativity, and chaotic energy of meme lords everywhere. Whether you're trading, hodling, or just vibing, this token is your ticket to the dankest corners of the blockchain. All memes on the internet are dank by definition. Officiële website: https://www.dankmemesonsol.net/ Koop nu DANK!

Dank Memes (DANK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Dank Memes (DANK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 378.03K $ 378.03K $ 378.03K Totale voorraad: $ 974.27M $ 974.27M $ 974.27M Circulerende voorraad: $ 974.27M $ 974.27M $ 974.27M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 378.03K $ 378.03K $ 378.03K Hoogste ooit: $ 0.00210921 $ 0.00210921 $ 0.00210921 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00038993 $ 0.00038993 $ 0.00038993 Meer informatie over Dank Memes (DANK) prijs

Dank Memes (DANK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Dank Memes (DANK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DANK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DANK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DANK begrijpt, kun je de live prijs van DANK token verkennen!

