Daku (DAKU) Informatie DAKU ($DAKU) is an AI anime unfolding in real time. AIGENT DAKU ($DAKU) is a groundbreaking AI anime experience unfolding in real time. Follow AIGENT DAKU, a fearless canine spy, as he dives deep into digital trenches to take down scammers and fight fraud across the blockchain. $DAKU is more than just a meme token — it's a movement. Expect weekly episodes, intense missions, and the future of AI-powered storytelling. Stay locked in. Officiële website: https://dakucoin.info/ Koop nu DAKU!

Daku (DAKU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Daku (DAKU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 50.84K $ 50.84K $ 50.84K Totale voorraad: $ 599.96M $ 599.96M $ 599.96M Circulerende voorraad: $ 599.96M $ 599.96M $ 599.96M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 50.84K $ 50.84K $ 50.84K Hoogste ooit: $ 0.246909 $ 0.246909 $ 0.246909 Laagste ooit: $ 0.00002559 $ 0.00002559 $ 0.00002559 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Daku (DAKU) prijs

Daku (DAKU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Daku (DAKU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DAKU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DAKU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DAKU begrijpt, kun je de live prijs van DAKU token verkennen!

Prijsvoorspelling van DAKU Wil je weten waar je DAKU naartoe gaat? Onze DAKU prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DAKU token!

