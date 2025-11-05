BeursDEX+
De live Daku V2 prijs vandaag is 0.111181 USD. Volg realtime DAKU naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de DAKU prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 DAKU naar USD live prijs:

$0.111172
$0.111172$0.111172
-1.80%1D
USD
Daku V2 (DAKU) live prijsgrafiek
Daku V2 (DAKU) Prijsinformatie (USD)

Daku V2 (DAKU) real-time prijs is $0.111181. De afgelopen 24 uur werd er DAKU verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.103648 en een hoogtepunt van $ 0.116044, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DAKU hoogste prijs aller tijden is $ 0.152985, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.02737318 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DAKU met -0.07% veranderd in het afgelopen uur, -1.81% in de afgelopen 24 uur en -12.16% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

De huidige marktkapitalisatie van Daku V2 is $ 66.75M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DAKU is 600.00M, met een totale voorraad van 599999750.615455. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 66.75M.

Daku V2 (DAKU) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Daku V2 naar USD $ -0.0020556093895954.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Daku V2 naar USD $ -0.0291712927.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Daku V2 naar USD $ +0.0063680251.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Daku V2 naar USD $ +0.06243361470969694.

Wat is Daku V2 (DAKU)?

DAKU V2 is the fearless next chapter of the original Web3 watchdog, built on the Solana blockchain. More than just a memecoin, it’s a mission-driven movement aimed at protecting investors in the often chaotic world of decentralized finance. Upgraded from its first version, DAKU V2 is designed to actively detect scams, expose rugpulls, and stand guard over the crypto community. It acts as a decentralized guardian, promoting transparency, integrity, and investor safety across the Solana ecosystem.

Powered by its passionate community, DAKU V2 evolves with every block to stay ahead of bad actors. In a space where trust is fragile and hype often outweighs substance, DAKU V2 is a signal of strength, accountability, and unity. It isn’t just another token — it’s a statement: that honesty and vigilance still matter in crypto. Join the DAKU V2 mission and be part of a smarter, safer, and more secure Web3 future.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Officiële website

Daku V2 Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Daku V2 (DAKU) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Daku V2 (DAKU) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Daku V2 te bekijken.

Bekijk nu de Daku V2 prijsvoorspelling !

DAKU naar lokale valuta's

Daku V2 (DAKU) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Daku V2 (DAKU) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van DAKU token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Daku V2 (DAKU)

Hoeveel is Daku V2 (DAKU) vandaag waard?
De live DAKU prijs in USD is 0.111181 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige DAKU naar USD prijs?
De huidige prijs van DAKU naar USD is $ 0.111181. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Daku V2?
De marktkapitalisatie van DAKU is $ 66.75M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van DAKU?
De circulerende voorraad van DAKU is 600.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van DAKU?
DAKU bereikte een ATH-prijs van 0.152985 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van DAKU?
DAKU zag een ATL-prijs van 0.02737318 USD.
Wat is het handelsvolume van DAKU?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van DAKU is -- USD.
Zal DAKU dit jaar hoger gaan?
DAKU kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de DAKU prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

