Daku V2 (DAKU) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.103648 $ 0.103648 $ 0.103648 24u laag $ 0.116044 $ 0.116044 $ 0.116044 24u hoog 24u laag $ 0.103648$ 0.103648 $ 0.103648 24u hoog $ 0.116044$ 0.116044 $ 0.116044 Hoogste prijs ooit $ 0.152985$ 0.152985 $ 0.152985 Laagste prijs $ 0.02737318$ 0.02737318 $ 0.02737318 Prijswijziging (1u) -0.07% Prijswijziging (1D) -1.81% Prijswijziging (7D) -12.16% Prijswijziging (7D) -12.16%

Daku V2 (DAKU) real-time prijs is $0.111181. De afgelopen 24 uur werd er DAKU verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.103648 en een hoogtepunt van $ 0.116044, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DAKU hoogste prijs aller tijden is $ 0.152985, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.02737318 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DAKU met -0.07% veranderd in het afgelopen uur, -1.81% in de afgelopen 24 uur en -12.16% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Daku V2 (DAKU) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 66.75M$ 66.75M $ 66.75M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 66.75M$ 66.75M $ 66.75M Circulerende voorraad 600.00M 600.00M 600.00M Totale voorraad 599,999,750.615455 599,999,750.615455 599,999,750.615455

De huidige marktkapitalisatie van Daku V2 is $ 66.75M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DAKU is 600.00M, met een totale voorraad van 599999750.615455. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 66.75M.