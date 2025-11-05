BeursDEX+
De live DAIFUKU prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime DAIFUKU naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de DAIFUKU prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over DAIFUKU

DAIFUKU Prijsinformatie

Wat is DAIFUKU

DAIFUKU officiële website

DAIFUKU tokenomie

DAIFUKU Prijsvoorspelling

DAIFUKU Prijs (DAIFUKU)

Niet genoteerd

1 DAIFUKU naar USD live prijs:

--
----
-4.40%1D
mexc
USD
DAIFUKU (DAIFUKU) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:43:42 (UTC+8)

DAIFUKU (DAIFUKU) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.24%

-4.42%

-36.18%

-36.18%

DAIFUKU (DAIFUKU) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er DAIFUKU verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DAIFUKU hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DAIFUKU met -0.24% veranderd in het afgelopen uur, -4.42% in de afgelopen 24 uur en -36.18% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

DAIFUKU (DAIFUKU) Marktinformatie

$ 9.08K
$ 9.08K$ 9.08K

--
----

$ 9.08K
$ 9.08K$ 9.08K

911.03M
911.03M 911.03M

911,025,121.3007833
911,025,121.3007833 911,025,121.3007833

De huidige marktkapitalisatie van DAIFUKU is $ 9.08K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DAIFUKU is 911.03M, met een totale voorraad van 911025121.3007833. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 9.08K.

DAIFUKU (DAIFUKU) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van DAIFUKU naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van DAIFUKU naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van DAIFUKU naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van DAIFUKU naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-4.42%
30 dagen$ 0-65.10%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is DAIFUKU (DAIFUKU)?

Daifuku is a real Shiba Inu dog in based in Japan. Daifuku is well loved and recognized globally being the star of many memes and photos/videos. Daifuku is a community driven project with brand recognition. Daifuku also serves to teach the lessons of decentralization and treating each other respectfully. Daifuku was rugged and true colors showed, the Daifuku community has come for their revenge. Community participation and empowerment while also paying respect to a famous Shiba Inu. Daifuku will provide that much needed integrity and transparency in the industry.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

DAIFUKU (DAIFUKU) hulpbron

Officiële website

DAIFUKU Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal DAIFUKU (DAIFUKU) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je DAIFUKU (DAIFUKU) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor DAIFUKU te bekijken.

Bekijk nu de DAIFUKU prijsvoorspelling !

DAIFUKU naar lokale valuta's

DAIFUKU (DAIFUKU) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van DAIFUKU (DAIFUKU) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van DAIFUKU token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over DAIFUKU (DAIFUKU)

Hoeveel is DAIFUKU (DAIFUKU) vandaag waard?
De live DAIFUKU prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige DAIFUKU naar USD prijs?
De huidige prijs van DAIFUKU naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van DAIFUKU?
De marktkapitalisatie van DAIFUKU is $ 9.08K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van DAIFUKU?
De circulerende voorraad van DAIFUKU is 911.03M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van DAIFUKU?
DAIFUKU bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van DAIFUKU?
DAIFUKU zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van DAIFUKU?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van DAIFUKU is -- USD.
Zal DAIFUKU dit jaar hoger gaan?
DAIFUKU kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de DAIFUKU prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:43:42 (UTC+8)

Disclaimer

