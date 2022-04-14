Dagora (DADA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Dagora (DADA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Dagora (DADA) Informatie Dagora - NFT Playground for Next-Gen Fandoms Dagora is an NFT platform that bridges the gap between artists and their passionate fan communities. It offers a unique playground for creators to tokenize their digital art, music, and collectibles, allowing fans to own exclusive pieces of their favorite artists' work while supporting them directly. Our goal is to build a creative hub where artists and fans grow together, sharing value in this new era. Officiële website: https://dagora.xyz/

Dagora (DADA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Dagora (DADA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 325.82K $ 325.82K $ 325.82K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 92.26M $ 92.26M $ 92.26M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.53M $ 3.53M $ 3.53M Hoogste ooit: $ 0.01031744 $ 0.01031744 $ 0.01031744 Laagste ooit: $ 0.00267958 $ 0.00267958 $ 0.00267958 Huidige prijs: $ 0.00353152 $ 0.00353152 $ 0.00353152 Meer informatie over Dagora (DADA) prijs

Dagora (DADA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Dagora (DADA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DADA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DADA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DADA begrijpt, kun je de live prijs van DADA token verkennen!

Prijsvoorspelling van DADA Wil je weten waar je DADA naartoe gaat? Onze DADA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DADA token!

