Dagknight Dog (DOGK) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00259503$ 0.00259503 $ 0.00259503 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.00% Prijswijziging (1D) -1.09% Prijswijziging (7D) -38.05% Prijswijziging (7D) -38.05%

Dagknight Dog (DOGK) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er DOGK verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DOGK hoogste prijs aller tijden is $ 0.00259503, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DOGK met -0.00% veranderd in het afgelopen uur, -1.09% in de afgelopen 24 uur en -38.05% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Dagknight Dog (DOGK) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 103.53K$ 103.53K $ 103.53K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 103.53K$ 103.53K $ 103.53K Circulerende voorraad 2.27B 2.27B 2.27B Totale voorraad 2,267,821,956.0 2,267,821,956.0 2,267,821,956.0

De huidige marktkapitalisatie van Dagknight Dog is $ 103.53K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DOGK is 2.27B, met een totale voorraad van 2267821956.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 103.53K.