DADI Insight Token (DIT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 12.93 $ 12.93 $ 12.93 24u laag $ 14.73 $ 14.73 $ 14.73 24u hoog 24u laag $ 12.93$ 12.93 $ 12.93 24u hoog $ 14.73$ 14.73 $ 14.73 Hoogste prijs ooit $ 19.08$ 19.08 $ 19.08 Laagste prijs $ 7.47$ 7.47 $ 7.47 Prijswijziging (1u) -0.30% Prijswijziging (1D) -1.21% Prijswijziging (7D) +10.86% Prijswijziging (7D) +10.86%

DADI Insight Token (DIT) real-time prijs is $13.46. De afgelopen 24 uur werd er DIT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 12.93 en een hoogtepunt van $ 14.73, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DIT hoogste prijs aller tijden is $ 19.08, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 7.47 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DIT met -0.30% veranderd in het afgelopen uur, -1.21% in de afgelopen 24 uur en +10.86% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

DADI Insight Token (DIT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 7.50M$ 7.50M $ 7.50M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 20.42M$ 20.42M $ 20.42M Circulerende voorraad 551.28K 551.28K 551.28K Totale voorraad 1,500,000.0 1,500,000.0 1,500,000.0

De huidige marktkapitalisatie van DADI Insight Token is $ 7.50M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DIT is 551.28K, met een totale voorraad van 1500000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 20.42M.