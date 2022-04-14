Daddy Chill (DADDYCHILL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Daddy Chill (DADDYCHILL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Daddy Chill (DADDYCHILL) Informatie Daddy Chill is a cryptocurrency token developed on the Solana blockchain. The project aims to provide users with fast and low-cost transactions within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. By leveraging Solana's high throughput and low latency, Daddy Chill seeks to enhance user experience. Additionally, the project plans to engage the community through various events and rewards to encourage active participation. Officiële website: https://daddy-chill.fun

Daddy Chill (DADDYCHILL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Daddy Chill (DADDYCHILL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 41.87K $ 41.87K $ 41.87K Totale voorraad: $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M Circulerende voorraad: $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 41.87K $ 41.87K $ 41.87K Hoogste ooit: $ 0.00648647 $ 0.00648647 $ 0.00648647 Laagste ooit: $ 0.00001872 $ 0.00001872 $ 0.00001872 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Daddy Chill (DADDYCHILL) prijs

Daddy Chill (DADDYCHILL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Daddy Chill (DADDYCHILL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DADDYCHILL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DADDYCHILL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DADDYCHILL begrijpt, kun je de live prijs van DADDYCHILL token verkennen!

Prijsvoorspelling van DADDYCHILL Wil je weten waar je DADDYCHILL naartoe gaat? Onze DADDYCHILL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DADDYCHILL token!

