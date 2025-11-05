BeursDEX+
De live DACHU THE CHEF prijs vandaag is 0.00031364 USD. Volg realtime DACHU naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de DACHU prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 DACHU naar USD live prijs:

$0.00031348
-6.40%1D
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden.
DACHU THE CHEF (DACHU) live prijsgrafiek
DACHU THE CHEF (DACHU) Prijsinformatie (USD)

DACHU THE CHEF (DACHU) real-time prijs is $0.00031364. De afgelopen 24 uur werd er DACHU verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00030083 en een hoogtepunt van $ 0.00034157, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DACHU hoogste prijs aller tijden is $ 0.0029699, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00030083 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DACHU met +1.08% veranderd in het afgelopen uur, -6.29% in de afgelopen 24 uur en -37.53% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

De huidige marktkapitalisatie van DACHU THE CHEF is $ 299.53K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DACHU is 955.00M, met een totale voorraad van 954998997.0736979. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 299.53K.

Vandaag is de prijswijziging van DACHU THE CHEF naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van DACHU THE CHEF naar USD $ -0.0002261405.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van DACHU THE CHEF naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van DACHU THE CHEF naar USD $ 0.

Wat is DACHU THE CHEF (DACHU)?

$DACHU / DACHU THE CHEF $DACHU is a Chinese chef operating in the trenches—a humorous figure who resonates with traders. The focus is on creating value and ensuring all participants benefit.

This project is unique in featuring an official referral link from OKX, utilizing a flywheel mechanism to reward the community.

On Boop, while Pancake Swap OG used to be called DACHU, coincidence? Think not.

Project Flywheel:

  • Creator rewards from Boop are allocated to benefit the community (as announced on X).

  • Commissions kickback from community trading on OKX support token buybacks and airdrop rewards.

  • The Temple of the Moon on Boop provides rewards to all holders upon achieving specific market cap milestones.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

DACHU THE CHEF Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal DACHU THE CHEF (DACHU) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je DACHU THE CHEF (DACHU) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor DACHU THE CHEF te bekijken.

Bekijk nu de DACHU THE CHEF prijsvoorspelling !

DACHU THE CHEF (DACHU) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van DACHU THE CHEF (DACHU) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van DACHU token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over DACHU THE CHEF (DACHU)

Hoeveel is DACHU THE CHEF (DACHU) vandaag waard?
De live DACHU prijs in USD is 0.00031364 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige DACHU naar USD prijs?
De huidige prijs van DACHU naar USD is $ 0.00031364. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van DACHU THE CHEF?
De marktkapitalisatie van DACHU is $ 299.53K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van DACHU?
De circulerende voorraad van DACHU is 955.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van DACHU?
DACHU bereikte een ATH-prijs van 0.0029699 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van DACHU?
DACHU zag een ATL-prijs van 0.00030083 USD.
Wat is het handelsvolume van DACHU?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van DACHU is -- USD.
Zal DACHU dit jaar hoger gaan?
DACHU kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de DACHU prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
DACHU THE CHEF (DACHU) Belangrijke updates uit de sector

11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt.

