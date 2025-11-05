DACHU THE CHEF (DACHU) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00030083 24u laag $ 0.00034157 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.0029699 Laagste prijs $ 0.00030083 Prijswijziging (1u) +1.08% Prijswijziging (1D) -6.29% Prijswijziging (7D) -37.53%

DACHU THE CHEF (DACHU) real-time prijs is $0.00031364. De afgelopen 24 uur werd er DACHU verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00030083 en een hoogtepunt van $ 0.00034157, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DACHU hoogste prijs aller tijden is $ 0.0029699, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00030083 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DACHU met +1.08% veranderd in het afgelopen uur, -6.29% in de afgelopen 24 uur en -37.53% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

DACHU THE CHEF (DACHU) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 299.53K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 299.53K Circulerende voorraad 955.00M Totale voorraad 954,998,997.0736979

De huidige marktkapitalisatie van DACHU THE CHEF is $ 299.53K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DACHU is 955.00M, met een totale voorraad van 954998997.0736979. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 299.53K.