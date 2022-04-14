D2 (D2X) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in D2 (D2X), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

D2 (D2X) Informatie D2 ($D2X) tokens earn Storage Network Tariffs on the ScPrime Decentralized Storage network when storage contracts complete successfully. The ScPrime network is a worldwide network of independent storage providers who earn utility tokens for providing storage to the network. D2 holders will share in these earning by holding the $D2X tokens. Officiële website: https://scpri.me/

D2 (D2X) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor D2 (D2X), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 45.00M $ 45.00M $ 45.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 873.28K $ 873.28K $ 873.28K Hoogste ooit: $ 0.255729 $ 0.255729 $ 0.255729 Laagste ooit: $ 0.00604387 $ 0.00604387 $ 0.00604387 Huidige prijs: $ 0.01938913 $ 0.01938913 $ 0.01938913 Meer informatie over D2 (D2X) prijs

D2 (D2X) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van D2 (D2X) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal D2X tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel D2X tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van D2X begrijpt, kun je de live prijs van D2X token verkennen!

