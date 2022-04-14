D2 Finance (D2) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in D2 Finance (D2), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

D2 Finance (D2) Informatie D2 Finance brings the sophistication of a top-tier hedge fund on-chain through our institutional grade, options-based vault architecture. Each vault is tactically aligned with the current opportunity landscape, setting them apart from the typical offerings in the DeFi vault sector that often rely on static strategies. This dynamic approach positions them to stay ahead, effectively navigating the markets where static strategies may become less effective over time. Capital is actively managed and traded by the adept D2 quant trading team, which boasts extensive experience (over $1billion AUM) in multiple top-tier hedge funds. Officiële website: https://d2.finance/ Whitepaper: https://gitbook.d2.finance/

D2 Finance (D2) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor D2 Finance (D2), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 3.19M $ 3.19M $ 3.19M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 146.81K $ 146.81K $ 146.81K Hoogste ooit: $ 1.51 $ 1.51 $ 1.51 Laagste ooit: $ 0.04094173 $ 0.04094173 $ 0.04094173 Huidige prijs: $ 0.04602668 $ 0.04602668 $ 0.04602668 Meer informatie over D2 Finance (D2) prijs

D2 Finance (D2) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van D2 Finance (D2) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal D2 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel D2 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van D2 begrijpt, kun je de live prijs van D2 token verkennen!

